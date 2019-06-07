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У ГПУ повідомили, що АРМА формально не отримувало права розпоряджатися “Межигір’ям”

У ГПУ повідомили, що АРМА формально не отримувало права розпоряджатися “Межигір’ям”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) формально не отримувало у своє розпорядження резиденцію “Межигір’я”. Про це журналісту УНН начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

“З’явилося АРМА, і вимоги закону — передати його ("Межигір’я" — ред.) в управління АРМА, ми знов зверталися в суд, щоб воно було переведено в АРМА. Ми рік писали їм — вони не хотіли брати його. Агентство повинно опікуватися цим майном, забезпечувати його збереження, однак вони більше року не хотіли брати його, тобто вони умисно ухилялися, у нас є папка листування з АРМА (....) Найцікавіше, що вони так його ("Межигір’я“) від нас і не отримали, а потім без будь-яких актів прийому-передачі провели конкурс”, — розповів Радіонов.

Прокурор вважає, що дії представників АРМА носять упереджений характер.

“Такі люди не можуть провести чесний і об’єктивний конкурс, взяти до прикладу вимоги — допускають фірми з уставним фондом у 1000 грн для майна на 540 млн грн. У зв’язку з цим у мене є сумніви в об’єктивності. Прямо на розслідування це не впливає, однак, по суті, нашими руками, оскільки ми майно описували, оглядали, потім зверталися у суд з арештом, — відбувався його арешт”, — вважає Радіонов.

Нагадаємо, 25 червня 2014 року Господарський суд Київської області задовольнив позови прокуратури щодо повернення у державну власність 135 гектарів території, на якій розташована резиденція “Межигірʼя”. У липня 2015 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно ТОВ “Танталіт”, зокрема і на резиденцію “Межигір’я”.

1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним виведення з державної власності резиденції “Межигір’я”.

У 2018 році слідчі Генеральної прокуратури України передали “Межигір’я” АРМА для пошуку компанії-управителя. У листопаді 2018 року АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його п’ять разів продовжували.

29 травня, після оголошення результату конкурсу, за яким управителем обрано ТОВ “Скомпані”.

Громадська рада при АРМА оприлюднила заяву, в якій закликала відомство провести новий відбір в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Крім того, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому позивач просить суд заборонити Тендерному комітету АРМА укладати договір з ТОВ “Скомпані” на управління активами резиденції “Межигір’я”.

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