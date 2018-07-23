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В ГПУ сообщили о неисправности маршрутки из ДТП под Житомиром

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Житомирской области сообщено о подозрении владельцу автобуса, чей водитель вызвал ДТП, которое повлекло гибель 10 человек на трассе Киев-Чоп возле с. Глыбочица. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Житомирской области, передает УНН.

“В субботу, 21 июля 2018 года, по согласованию с прокуратурой Житомирской области владельцу автобуса, водителем которого вызвано столкновение, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации)”, - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

20 июля 2018 года указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование по ст. 287 УК Украины, а также по факту совершения ДТП проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло 20 июля в Житомирской области, на трассе Киев — Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы. По данным полиции, среди погибших трое иностранцев — двое граждан России и один гражданин Грузии. Установлено, что во время ДТП погибли трое детей и семеро взрослых.

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