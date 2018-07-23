У ГПУ повідомили про несправність маршрутки із ДТП під Житомиром
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Житомирщині повідомлено про підозру власнику автобуса, водієм якого спричинено ДТП, що призвела до загибелі 10 осіб на трасі Київ-Чоп поблизу с. Глибочиця. Про це повідомила прес-служба прокуратури у Житомирській області, передає УНН.
“У суботу, 21 липня 2018 року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації)”, — йдеться у повідомленні.
Розслідуванням установлено, що автобус марки D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненщини, який у порушення Правил дорожнього руху не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації.
20 липня 2018 року зазначену особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна ДТП на Житомирщині: власнику автобуса повідомили про підозру
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування за ст. 287 КК України, а також за фактом скоєння ДТП проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Як повідомляв УНН, у результаті ДТП, яка сталася 20 липня у Житомирській області, на трасі Київ - Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані. За даними поліції, серед загиблих троє іноземців - двоє громадян Росії і один громадян Грузії. Встановлено, що під час ДТП загинули троє дітей і семеро дорослих.