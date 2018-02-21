В ГПУ планируют создать департамент по расследованию дел, подследственных ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил до 15 апреля подготовить документы по созданию Департамента процессуального руководства и исполнение производств, которые расследуются ГБР. Об этом сказал Генпрокурор, отчитываясь об итогах работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.
"За анализ накопления таких дел в органах прокуратуры мы должны принять решение о создании Департамента процессуального руководства и исполнение производств, которые расследуются ГБР. Ставлю задачу до 15 апреля руководству аппарата подготовить соответствующие организационные и кадровые документы для формирования такого департамента", - сказал он.
Генпрокурор отметил, что ГПУ предстоит еще много месяцев, до полноценного функционирования ГБР, работать в достаточно сложных условиях, когда процессуальные руководители часто будут выполнять и следственные функции.
"Тем не менее, только следствие по особо важным делам будут выполняться самостоятельно Генеральной прокуратурой Украины. Остальные дела будут направляться по подследственности пока в МВД, СБУ, ГФС, после создания, надеюсь до конца года это произойдет, в ГБР", - добавил он.
Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба призвал Верховную Раду как можно быстрее принять изменения в закон "О Государственном бюро расследований", которыми передали в ГБР полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в Бюро.