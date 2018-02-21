У ГПУ планують створити департамент з розслідування справ, підслідних ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив до 15 квітня підготувати документи зі створення Департаменту процесуального керівництва і виконання проваджень, які розслідуються ДБР. Про це сьогодні сказав Генпрокурор, звітуючи про підсумки роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.
“За аналізу накопичення таких справ в органах прокуратури ми мусимо прийняти рішення про створення Департаменту процесуального керівництва і виконання проваджень, які розслідуються ДБР. Ставлю завдання до 15 квітня керівництву апарату підготувати відповідні організаційні і кадрові документи для формування такого департаменту”, — сказав він.
Генпрокурор наголосив, що ГПУ доведеться ще багато місяців, до повноцінного функціонування ДБР, працювати в достатньо складних умовах, коли процесуальні керівники часто будуть виконувати і слідчі функції.
“Тим не менше, лише слідство з особливо важливих справ будуть виконуватися самостійно Генеральною прокуратурою України. Решта справ будуть направлятися за підслідністю поки що до МВС, СБУ, ДФС, після створення, сподіваюся до кінця року це відбудеться, до ДБР”, — додав він.
Нагадаємо, Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до закону "Про Державне бюро розслідувань", якими передати до ДБР повноваження проводити конкурси на керівні посади у Бюро.