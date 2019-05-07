В ГПУ подтвердили вызов Сытника на допрос

"На пятницу (10 мая - ред.) на 10:00, именно так. Часть первая статья 365", - сказал Лысенко на вопрос журналиста действительно ли директора НАБУ Артема Сытника вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.



Он также добавил, что Артема Сытника вызывают для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст.365 УК Украины.



Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура вызывает на допрос Сытника.



Как сообщал УНН, 8 мая начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГПУ на допрос по преступлений против евромайдановцев.

Сегодня же Президент не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.