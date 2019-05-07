В ГПУ подтвердили вызов Сытника на допрос

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74836 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100357 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103216 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104921 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128587 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112888 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В ГПУ подтвердили вызов Сытника на допрос

В ГПУ подтвердили вызов Сытника на допрос

Киев  •  УНН

 • 16796 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Генпрокуратура вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР, такую информацию журналисту УНН подтвердил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.

"На пятницу (10 мая - ред.) на 10:00, именно так. Часть первая статья 365", - сказал Лысенко на вопрос журналиста действительно ли директора НАБУ Артема Сытника вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.

Он также добавил, что Артема Сытника вызывают для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст.365 УК Украины.

Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура вызывает на допрос Сытника.

Как сообщал УНН, 8 мая начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГПУ на допрос по преступлений против евромайдановцев.

Сегодня же Президент не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.

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