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Генпрокуратура викликає на допит Ситника - ЗМІ

Генпрокуратура викликає на допит Ситника - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Генпрокуратура викликає директора НАБУ Артема Ситника на допит в рамках провадження ДБР. Про це повідомили у Telegram-каналі The Newsroom, передає УНН.

"Відповідно до вимог ст.133, 135 Вам необхідно з’явитися 10 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. в каб. 1404-Б за адресою м. Київ, вул. Різницька 13/15… для допиту як свідка у кримінальному провадження 42019000000566 від 14. 03. 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення за ст.365 КК України", - йдеться в документі, на яке посилається видання.

У судовому рішенні щодо провадження з таким номером вказано про "втручання окремих посадових осіб у вибори в США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з відомостями, що містяться у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Наразі УНН намагається підтвердити цю інформацію.

Як повідомляв УНН, у розслідуваних НАБУ справах арештовано майна на 9 млрд грн.

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