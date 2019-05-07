Генпрокуратура вызывает на допрос Сытника - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Генпрокуратура вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР. Об этом сообщили в Telegram-канале The Newsroom, передает УНН.
"Согласно требованиям ст.133, 135 Вам необходимо явиться 10 мая 2019 в 10 ч. 00 мин. В каб. 1404-Б по адресу г.. Киев, ул. Резницкая 13/15 ... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производства 42019000000566 от 14 03. 2019 по признакам уголовного преступления по ст.365 УК Украины ", - говорится в документе, на который ссылается издание.
В судебном решении относительно производства с таким номером указано о "вмешательстве отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствах, связанных со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Сейчас УНН пытается подтвердить эту информацию.
Как сообщал УНН, в расследуемых НАБУ делам арестовано имущества на 9 млрд грн.