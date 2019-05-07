У ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит

"На п’ятницю (10 травня – ред.) на 10 годину, саме так. Частина перша стаття 365", - відповів Лисенко на питання журналіста чи дійсно директора НАБУ Артема Ситника викликають на допит до Генеральної прокуратури.



Він також додав, що Артема Ситника викликають для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст.365 КК України.



Як повідомляв УНН, раніше у ЗМІ З'явилась інформація про те, що Генпрокуратура викликає на допит Ситника.



Як повідомляв УНН, 8 травня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що Президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Сьогодні ж Президент не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.