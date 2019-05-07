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У ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит

У ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Генпрокуратура викликає директора НАБУ Артема Ситника на допит в рамках провадження ДБР, таку інформацію журналісту УНН підтвердив речник відомства Андрій Лисенко.

"На п’ятницю (10 травня – ред.) на 10 годину, саме так. Частина перша стаття 365", - відповів Лисенко на питання журналіста чи дійсно директора НАБУ Артема Ситника викликають на допит до Генеральної прокуратури.

Він також додав, що Артема Ситника викликають для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст.365 КК України.

Як повідомляв УНН, раніше у ЗМІ З'явилась інформація про те, що Генпрокуратура викликає на допит Ситника

Як повідомляв УНН, 8 травня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що Президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Сьогодні ж Президент не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.

Українські Національні Новини

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