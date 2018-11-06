В ГПУ назвали сроки передачи в суд дела в отношении исполнителей убийства Гандзюк

"Следствие фактически состоит из двух этапов. Мы считаем почти доказанным вину исполнителей и организаторов... Эта часть дела (по убийству активистки Гандзюк - ред.) будет передана в суд. Считаю, что это произойдет, в зависимости от завершения экспертизы, не позднее конца этого года", - сообщил Луценко.

О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.