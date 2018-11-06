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У ГПУ назвали терміни передачі до суду справи щодо виконавців вбивства Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Частина справи щодо виконавців та організаторів вбивства активістки Катерини Гандзюк буде передана до суду до кінця цього року. Про це під час виступу у парламенті заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Слідство фактично складається з двох етапів. Ми вважаємо майже доведеним вину виконавців та організаторів… Ця частина справи (щодо вбивства активістки Гандзюк – ред.) буде передана до суду. Вважаю, що це відбудеться, в залежності від завершення експертизи, не пізніше кінця цього року", - повідомив Луценко.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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