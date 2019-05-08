В ГПУ назвали возможный штраф за повторную неявку Порошенко на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Повторная неявка действующего Президента Украины Петра Порошенко на допрос в ГПУ может повлечь за собой штраф до 7,6 тысячи грн. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Это статья 185-4 Кодекса об административных правонарушениях "Злостное уклонение свидетеля" - наказывается штрафом от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан, в уголовном и административном законодательстве приравниваются к социальной льготе, которая в 2019 году составляет 960 грн", - отметил Горбатюк.
Таким образом, повторная неявка Порошенко на допрос в ГПУ может повлечь за собой от 2881 до 7684 грн.
Как добавил Горбатюк, обращение в суд о наложении штрафа возможно уже после первой неявки на допрос, однако, как правило, суд стремится к системности, поэтому принимаются во внимание два случая неявки.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.
Как сообщал УНН, Порошенко на допрос в ГПУ не прибыл.
Как сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, если Порошенко опять не появится на вызов в Генеральную прокуратуру Украины, ГПУ обратится в суд для того, чтобы наложить на Порошенко штраф.