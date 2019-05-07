Порошенку при повторній неявці на допит може загрожувати штраф - ГПУ

"На сьогоднішній день привід застосувати не можна. Якщо буде повторна неявка, то будемо звертатись до суду для того, щоб накладати штраф. Але, допоки статус Президента, він не дозволяє застосовувати будь-який привід стосовно нього (Петра Порошенка – ред.)", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що за умови, коли Порошенко не з’явиться на допит після закінчення його президентського терміну, у ГПУ будуть звертатись до суду для застосування приводу.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.