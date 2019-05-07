Порошенку при повторній неявці на допит може загрожувати штраф - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Якщо Петро Порошенко, який наразі є Президентом України, знову не з’явиться на виклик до Генеральної прокуратури України, ГПУ звернеться до суду для того, щоб накласти на Порошенка штраф. Про це у вівторок журналістам повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день привід застосувати не можна. Якщо буде повторна неявка, то будемо звертатись до суду для того, щоб накладати штраф. Але, допоки статус Президента, він не дозволяє застосовувати будь-який привід стосовно нього (Петра Порошенка – ред.)", - сказав Горбатюк.
Він зазначив, що за умови, коли Порошенко не з’явиться на допит після закінчення його президентського терміну, у ГПУ будуть звертатись до суду для застосування приводу.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.