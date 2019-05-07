Порошенко при повторной неявке на допрос может грозить штраф - ГПУ

"На сегодняшний день привод применить нельзя. Если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд для того, чтобы накладывать штраф. Но, пока статус Президента, он не позволяет применять любой привод в отношении него (Петра Порошенко - ред.)", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что в условиях, когда Порошенко не явится на допрос после окончания его президентского срока, в ГПУ будут обращаться в суд для применения привода.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.