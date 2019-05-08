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У ГПУ назвали можливий штраф за повторну неявку Порошенка на допит

У ГПУ назвали можливий штраф за повторну неявку Порошенка на допит

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Повторна неявка чинного Президента України Петра Порошенка на допит до ГПУ може тягнути за собою штраф до 7,6 тисячі грн. Про це журналісту УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Це стаття 185-4 Кодексу про адміністративні правопорушення "Злісне ухилення свідка" – карається штрафом від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які в кримінальному та адміністративному законодавстві прирівнюються до соціальної пільги, що у 2019 році становить 960 грн", - зазначив Горбатюк.

Таким чином, повторна неявка Порошенка на допит до ГПУ може тягнути за собою від 2881 до 7684 грн.

Як додав Горбатюк, звернення до суду щодо накладання штрафу можливе вже після першої неявки на допит, однак, зазвичай, суд прагне системності, тому беруться до уваги два випадки неявки.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Як повідомляв УНН, Порошенко на допит в ГПУ не прибув. 

Як повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, якщо Порошенко знову не з’явиться на виклик до Генеральної прокуратури України, ГПУ звернеться до суду для того, щоб накласти на Порошенка штраф.

Українські Національні Новини

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