В ГПУ насчитали около 10 тысяч вмешательств в систему распределения хозяйственных дел

"Сейчас установлено более 10 тысяч фактов вмешательства в работу этой системы (распределения хозяйственных дел - ред.)", - сообщил Ю.Луценко.

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Кроме того, по его словам, насчитывается более 20 фактов давления на судей.

Как писал УНН, органы прокуратуры Украины осуществляют специальное досудебное расследование в отношении 485 человек.