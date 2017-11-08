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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9258 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63507 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73598 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61104 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98801 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В ГПУ насчитали около 10 тысяч вмешательств в систему распределения хозяйственных дел

В ГПУ насчитали около 10 тысяч вмешательств в систему распределения хозяйственных дел

Киев  •  УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине установлено более 10 тысяч фактов вмешательства в работу системы распределения хозяйственных дел. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.

"Сейчас установлено более 10 тысяч фактов вмешательства в работу этой системы (распределения хозяйственных дел - ред.)", - сообщил Ю.Луценко.

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Кроме того, по его словам, насчитывается более 20 фактов давления на судей.

Как писал УНН, органы прокуратуры Украины осуществляют специальное досудебное расследование в отношении 485 человек.

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