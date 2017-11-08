В ГПУ насчитали около 10 тысяч вмешательств в систему распределения хозяйственных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине установлено более 10 тысяч фактов вмешательства в работу системы распределения хозяйственных дел. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.
"Сейчас установлено более 10 тысяч фактов вмешательства в работу этой системы (распределения хозяйственных дел - ред.)", - сообщил Ю.Луценко.
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Кроме того, по его словам, насчитывается более 20 фактов давления на судей.
Как писал УНН, органы прокуратуры Украины осуществляют специальное досудебное расследование в отношении 485 человек.