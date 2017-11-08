У ГПУ нарахували близько 10 тисяч втручань у систему розподілу господарських справ

"Наразі встановлено понад 10 тисяч фактів втручання в роботу цієї системи (розподілу господарських справ - ред.)", - повідомив Ю.Луценко.

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Крім того, за його словами, нараховується понад 20 фактів тиску на суддів.

Як писав УНН, органи прокуратури України здійснюють спеціальне досудове розслідування стосовно 485 осіб.