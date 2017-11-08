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У ГПУ нарахували близько 10 тисяч втручань у систему розподілу господарських справ

У ГПУ нарахували близько 10 тисяч втручань у систему розподілу господарських справ

Київ • УНН

 • 10328 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні встановлено понад 10 тисяч фактів втручання в роботу системи розподілу господарських справ. Про це Генеральний прокурор україни Юрій Луценко заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

"Наразі встановлено понад 10 тисяч фактів втручання в роботу цієї системи (розподілу господарських справ - ред.)", - повідомив Ю.Луценко.

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Крім того, за його словами, нараховується понад 20 фактів тиску на суддів.

Як писав УНН, органи прокуратури України здійснюють спеціальне досудове розслідування стосовно 485 осіб.

Українські Національні Новини

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