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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В отелях обяжут проектировать универсальные номера

Киев • УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. С 1 апреля в гостиницах обязательно будут проектировать универсальные номера. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В отелях обяжут проектировать универсальные номера

"В новом ГСН по инклюзивности зданий и сооружений было предусмотрено обязательное требование - при проектировании гостиниц организовывать не менее 10% номеров универсальными и удобными для всех категорий граждан, в том числе, людей с инвалидностью и другого маломобильного населения", - отметил Парцхаладзе.

Новая норма вступает в действие с 1 апреля 2019 года.

По его словам, в Украине насчитывается около 2500 отелей и гостиничных комплексов, однако "на пальцах одной руки можно пересчитать гостиницы в Киеве, которые сегодня имеют беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и удобные универсальные номера, еще хуже ситуация в других украинских городах".

Согласно новым ГСН, в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах не менее 10% жилых мест должны проектироваться универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе и лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Согласно этим нормам, все гостиницы также обязательно должны иметь беспрепятственный доступ извне и внутри.

Напомним, в Украине ужесточат требования к инклюзивности зданий.

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