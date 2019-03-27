У готелях зобов'яжуть проектувати універсальні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З 1 квітня в готелях обов’язково проектуватимуть універсальні номери. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
"У новому ДБН щодо інклюзивності будівель і споруд була передбачена обов’язкова вимога - при проектуванні готелів організовувати не менше 10% номерів універсальними та зручними для всіх категорій громадян, у тому числі, людей з інвалідністю та іншого маломобільного населення", - вказав Парцхаладзе.
Нова норма вступає в дію з 1 квітня 2019 року.
З його слів, в Україні налічується близько 2500 готелів та готельних комплексів, однак "на пальцях однієї руки можна перерахувати готелі в Києві, які сьогодні мають безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та зручні універсальні номери, ще гірша ситуація в інших українських містах".
Згідно з новим ДБН, у готелях, мотелях, пансіонатах, кемпінгах не менше 10% житлових місць повинні проектуватися універсальними, з урахуванням розселення будь-яких категорій відвідувачів, зокрема, і осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках. Відповідно до цих норм, усі готелі також обов'язково повинні мати безперешкодний доступ ззовні та всередині.
Нагадаємо, в Україні посилять вимоги до інклюзивності будівель.