В Гостомеле примерно 400 человек пропали без вести – глава поселковой администрации

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“За 35 дней оккупации у нас более 400 пропавших без вести. Подвалы Гостомеля мы сейчас осматриваем совместно с ГСЧС и работниками патрульной полиции. У нас есть около 1200 жителей, связь с которыми подтверждена и которые информируют нас о местонахождении тех или иных людей, которые выехали”, - сообщил Думенко.

Детали

Он напомнил, что в Гостомеле российские войска убили поселкового голову Юрия Прилипко, вместе с ним погибли также волонтеры Руслан Карпенко и Иван Зоря, тела которых были найдены.

По мнению Думенко, который во время оккупации организовывал эвакуационные колонны, оккупанты "подчищали следы своих зверств".

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад - а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали свои следы", — считает глава поселкового военной администрации.

Добавим

2 апреля Вооруженные силы Украины освободили всю Киевскую область от рашистов.

По состоянию на 5 апреля правоохранители зафиксировали 1200 военных преступлений, которые совершили российские оккупанты в Киевской области.