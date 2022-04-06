У Гостомелі приблизно 400 людей зникли безвісти – голова селищної адміністрації

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“За 35 днів окупації у нас понад 400 зниклих безвісти. Підвали Гостомеля ми зараз оглядаємо спільно з ДСНС і працівниками патрульної поліції. У нас є близько 1200 мешканців, зв’язок із якими підтверджено і які інформують нас про місцезнаходження тих чи інших людей, які виїхали”, – повідомив Думенко.

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Він нагадав, що у Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

На думку Думенка, який під час окупації організовував евакуаційні колони, окупанти "підчищали сліди своїх звірств".

"Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди", — вважає очільник селищної військової адміністрації.

Додамо

2 квітня Збройні сили України звільнили всю Київську область від рашистів.

Станом на 5 квітня правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, які здійснили російські окупанти у Київській області.