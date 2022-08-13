В горах на Закарпатье горят леса: для тушения привлекли авиацию

Цитата

«Сегодня утром вместе со спасателями облетели место вспышки в лесном массиве в районе Ужгорода, где между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль продолжается ликвидация пожара. Огонь почти потушили, однако при облете зафиксировали дополнительные очаги возгорания. На месте выполнения задач по ликвидации пожара развернули мобильный штаб для координации взаимодействующих структур», – сообщил Микита в Telegram.

Детали

По данным ГУ ГСЧС в области, более 200 человек и 20 единиц техники продолжают ликвидировать пожар в лесу на горе Савчин, который произошел накануне. В частности, по данным главы ОВА, 2 самолета и 2 вертолета. Авиация ГСЧС продолжает осуществлять сбросы воды на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ произведено 60 сбросов.

Вчера в 16:25 пожар был локализован на площади 25 га. Общая площадь, пройденая огнем, 90 га. В настоящее время идет ликвидация.

Напомним

Заповедная Кинбурнская коса в оккупации до сих пор страдает от лесных пожаров.