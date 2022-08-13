У горах на Закарпатті горять ліси: для гасіння залучили авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Закарпатті на горі Савчин сталася лісова пожежа, продовжується ліквідація. Про це повідомили голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та ГУ ДСНС в області, передає УНН.
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«Сьогодні зранку разом із рятувальниками облетіли місце спалаху в лісовому масиві на Ужгородщині, де між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль триває ліквідація пожежі. Вогонь майже загасили, однак під час обльоту зафіксували додаткові осередки загоряння. На місці виконання завдань з ліквідації пожежі розгорнули мобільний штаб для координації взаємодіючих структур», – повідомив Микита у Telegram.
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За даними ГУ ДСНС в області, понад 200 осіб та 20 одиниць техніки продовжують ліквідовувати пожежу у лісі на горі Савчин, яка сталася напередодні. Зокрема, за даними голови ОВА, 2 літаки та 2 гелікоптери. Авіація ДСНС продовжує здійснювати скиди води на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснено 60 скидів.
Та, учора о 16:25 пожежу було локалізовано на площі 25 га. Загальна площа пройдена вогнем 90 га. Наразі триває ліквідація.
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