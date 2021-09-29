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В Google назвали самые популярные туристические объекты Украины

В Google назвали самые популярные туристические объекты Украины

Киев  •  УНН

 • 54086 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Компания Google представила список самых популярных туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search на протяжении девяти месяцев 2021 года. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма, передает УНН.

Детали

Первой пятеркой популярных запросов среди природных парков и заповедных зон стали:

  • Бакота (Хмельницкая область);
  • Аскания-Нова (Херсонская область);
  • Тустань (Львовская область);
  • Синевир (Закарпатская область);
  • Голубые озера (Черниговская область).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство в этом году получил аквапарк в Одессе. Также чаще всего искали:

  • зоопарк в Киеве;
  • аквапарк в Заливе;
  • аквапарк в Бердянске;
  • Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове (в прошлом году был на первом месте);
  • Ботанический сад в Киеве.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали:

  • Железный порт (Херсонская область);
  • Кирилловка (Запорожская область);
  • Коблево (Николаевская область);
  • Черноморск (Одесская область);
  • Лазурное (Херсонская область).

Среди карпатских туристических объектов популярными стали:

  • Буковель;
  • Драгобрат;
  • Яремче;
  • Солотвино.

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