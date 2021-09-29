В Google назвали самые популярные туристические объекты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Компания Google представила список самых популярных туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search на протяжении девяти месяцев 2021 года. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма, передает УНН.
Детали
Первой пятеркой популярных запросов среди природных парков и заповедных зон стали:
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- Бакота (Хмельницкая область);
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- Аскания-Нова (Херсонская область);
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- Тустань (Львовская область);
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- Синевир (Закарпатская область);
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- Голубые озера (Черниговская область).
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Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство в этом году получил аквапарк в Одессе. Также чаще всего искали:
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- зоопарк в Киеве;
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- аквапарк в Заливе;
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- аквапарк в Бердянске;
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- Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове (в прошлом году был на первом месте);
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- Ботанический сад в Киеве.
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Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали:
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- Железный порт (Херсонская область);
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- Кирилловка (Запорожская область);
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- Коблево (Николаевская область);
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- Черноморск (Одесская область);
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- Лазурное (Херсонская область).
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Среди карпатских туристических объектов популярными стали:
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- Буковель;
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- Драгобрат;
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- Яремче;
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- Солотвино.
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