У Google назвали найпопулярніші туристичні об’єкти України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Компанія Google подала список найпопулярніших туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps & Search протягом дев'яти місяців 2021 року. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму, інформує УНН.
Деталі
Першою п’ятіркою популярних запитів серед природних парків та заповідних зон стали:
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- Бакота (Хмельницька область);
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- Асканія-Нова (Херсонська область);
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- Тустань (Львівська область);
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- Синевир (Закарпатська область);
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- Блакитні озера (Чернігівська область).
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Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість цього року здобув аквапарк в Одесі. Також найчастіше шукали:
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- зоопарк у Києві;
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- аквапарк у Затоці;
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- аквапарк у Бердянську;
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- Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові (минулого року був на першому місці);
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- Ботанічний сад у Києві.
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Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали:
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- Залізний порт (Херсонська область);
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- Кирилівку(Запорізька область);
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- Коблево (Миколаївська область);
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- Чорноморськ (Одеська область);
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- Лазурне (Херсонська область).
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Серед карпатських туристичних об’єктів популярними стали:
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- Буковель;
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- Драгобрат;
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- Яремче;
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- Солотвино.
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