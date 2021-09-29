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У Google назвали найпопулярніші туристичні об’єкти України

У Google назвали найпопулярніші туристичні об’єкти України

Київ • УНН

 • 54100 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Компанія Google подала список найпопулярніших туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps & Search протягом дев'яти місяців 2021 року. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму, інформує УНН.

Деталі

Першою п’ятіркою популярних запитів серед природних парків та заповідних зон стали: 

  • Бакота (Хмельницька область);
  • Асканія-Нова (Херсонська область);
  • Тустань (Львівська область);
  • Синевир (Закарпатська область);
  • Блакитні озера (Чернігівська область).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість цього року здобув аквапарк в Одесі. Також найчастіше шукали: 

  • зоопарк у Києві;
  • аквапарк у Затоці;
  • аквапарк у Бердянську;
  • Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові (минулого року був на першому місці);
  • Ботанічний сад у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали:

  • Залізний порт (Херсонська область);
  • Кирилівку(Запорізька область);
  • Коблево (Миколаївська область);
  • Чорноморськ (Одеська область);
  • Лазурне (Херсонська область).

Серед карпатських туристичних об’єктів популярними стали:

  • Буковель;
  • Драгобрат;
  • Яремче;
  • Солотвино.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Google скорегував пошук щодо подорожей через коронавірус

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