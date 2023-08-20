В Гонконге умер пес-мем Чимс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Знаменитая собака-мем Чимс (Болци), ставшая популярной во время пандемии COVID -19, умерла в возрасте 12 лет во время операции, связанно с лечением онкологии. О смерти Чимса его владелица сообщила в Instagram, передает УНН.
Сиба-ину любил чизбургеры, и у него даже был мем-персонаж «Чимсбургер», поскольку его фотография стала широко используемым мемом во время пандемии.
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«Он заснул в пятницу утром во время своей последней операции по торакоцентезу (плевральная пункция – ред.). Изначально мы хотели организовать ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но теперь уже поздно. Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Балтци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбающимся лицом, объединяющим вас и меня, он помог многим людям во время пандемии и многим из вас принес много радости, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце», - написала владелица.
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