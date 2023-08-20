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19:26 • 30669 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 86271 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103451 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104006 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 97576 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88364 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108888 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130959 просмотра

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В Гонконге умер пес-мем Чимс

В Гонконге умер пес-мем Чимс

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Знаменитая собака-мем Чимс (Болци), ставшая популярной во время пандемии COVID -19, умерла в возрасте 12 лет во время операции, связанно с лечением онкологии. О смерти Чимса его владелица сообщила в Instagram, передает УНН.

Сиба-ину любил чизбургеры, и у него даже был мем-персонаж «Чимсбургер», поскольку его фотография стала широко используемым мемом во время пандемии.

Цитата

«Он заснул в пятницу утром во время своей последней операции по торакоцентезу (плевральная пункция – ред.). Изначально мы хотели организовать ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но теперь уже поздно. Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Балтци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбающимся лицом, объединяющим вас и меня, он помог многим людям во время пандемии и многим из вас принес много радости, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце», - написала владелица.

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Публикация от Cheems_Balltze (@balltze)

Дополнение

Джек-рассел терьер стал новой королевской собакой Британии.

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