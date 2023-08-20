В Гонконге умер пес-мем Чимс

Сиба-ину любил чизбургеры, и у него даже был мем-персонаж «Чимсбургер», поскольку его фотография стала широко используемым мемом во время пандемии.

Цитата

«Он заснул в пятницу утром во время своей последней операции по торакоцентезу (плевральная пункция – ред.). Изначально мы хотели организовать ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но теперь уже поздно. Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Балтци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбающимся лицом, объединяющим вас и меня, он помог многим людям во время пандемии и многим из вас принес много радости, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце», - написала владелица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cheems_Balltze (@balltze)

Дополнение

Джек-рассел терьер стал новой королевской собакой Британии.



