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Подвиньте Корги: Джек-рассел стал новой королевской собакой

Подвиньте Корги: Джек-рассел стал новой королевской собакой

Киев • УНН

 • 3978328 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Король Чарльз III и Камилла, королева-консорт, являются владельцами двух собак Джек-рассел-терьер: Bluebell і Beth. Поскольку новый монарх готовится переехать в Букингемский дворец, сообщения подтверждают, что собаки также будут жить в королевской резиденции. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Bluebell и Beth, две собаки, принадлежащие жене короля Чарльза III королеве Камилле, стали новыми обитателями Букингемского дворца. Песики были изображены на фотографиях с королевой-консортом и появились на портрете королевской четы к 15-й годовщине свадьбы в 2020 году.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что популярность Джек-расселов, вероятно, будет расти", - сказал Билл Ламберт, представитель Кеннел-клуба. Руководящий орган по всем кинологическим вопросам в Великобритании отметил рост количества регистраций новых щенков.

Он добавил, что владение Корги, постоянных спутников королевы Елизаветы на протяжении всего ее 70-летнего правления, может немного отступить.

По словам Ламберта, Джек-расселы, как и все собаки, любят компанию, но им также нравится "немного роскоши".

Королева Камилла усыновила Beth из приюта для собак и кошек, где она является королевским покровителем. Через некоторое время Bluebell переселили из того же приюта.

Букингемский дворец сейчас переживает 10-летний проект реконструкции, чтобы здание соответствовало требованиям будущего. 

У короля Чарльза ранее был Джек-рассел по кличке "Тигр". Он умер в 2022 году и похоронен в загородном поместье Highgrove House. Как и его мать, королева Елизавета II, король также является большим поклонником четвероногих друзей.

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Сообщение, опубликованное Clarence House (@clarencehouse)

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