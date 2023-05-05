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Посуньте Коргі: Джек-рассел став новим королівським собакою

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Король Чарльз III і Камілла, королева-консорт, є власниками двох собак Джек-рассел-тер'єр: Bluebell і Beth. Оскільки новий монарх готується переїхати до Букінгемського палацу, повідомлення підтверджують, що собаки також житимуть в королівській резиденції. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Bluebell і Beth, два собаки, що належать дружині короля Чарльза III королеві Каміллі, стали новими мешканцями Букінгемського палацу. Песики були зображені на фотографіях з королевою-консортом і з'явилися на портреті королівського подружжя до 15-ї річниці весілля у 2020 році.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що популярність Джек-расселів, ймовірно, зростатиме", - сказав Білл Ламберт, представник Кеннел-клубу. Керівний орган з усіх кінологічних питань у Великій Британії відзначив зростання кількості реєстрацій нових цуценят.

Він додав, що володіння Коргі, постійними супутниками королеви Єлизавети протягом усього її 70-річного правління, може трохи відступити.

За словами Ламберта, Джек-рассели, як і всі собаки, люблять компанію, але їм також подобається "трохи розкоші".

Королева Камілла усиновила Beth із притулку для собак та кішок, де вона є королівським покровителем. Через деякий час Bluebell переселили з того ж притулку.

Букінгемський палац зараз переживає 10-річний проект реконструкції, щоб будівля відповідала вимогам майбутнього. 

У короля Чарльза раніше був Джек-рассел на прізвисько "Тигр". Він помер у 2022 році і похований у заміському маєтку Highgrove House. Як і його мати, королева Єлизавета II, король також є великим шанувальником чотирилапих друзів.

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Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

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