У Гонконгу помер пес-мем Чімс
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Знаменитий собака-мем Чимс (Болці), що став популярним під час пандемії COVID -19, помер у віці 12 років під час операції, пов'язаної з лікуванням онкології. Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram, передає УНН.
Сіба-іну любив чізбургери, і в нього навіть був мем-персонаж «Чімсбургер», оскільки його фотографія стала широко використовуваним мемом під час пандемії.
Цитата
«Він заснув у п'ятницю вранці під час своєї останньої операції з торакоцентезу (плевральна пункція – ред.). Спочатку ми хотіли організувати йому хіміотерапію або інше можливе лікування після цієї операції, але тепер уже пізно. Не сумуйте, будь ласка, згадайте радість, яку Балтці приніс світу. Сіба-іну з круглим усміхненим обличчям, що об'єднує вас і мене, він допоміг багатьом людям під час пандемії й багатьом із вас приніс багато радості, але тепер його місію виконано. Я вірю, що він вільно бігає по небу і їсть багато смачної їжі зі своїми новими друзями. Він завжди буде в моєму серці», - написала власниця.
Доповнення
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