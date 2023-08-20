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У Гонконгу помер пес-мем Чімс

У Гонконгу помер пес-мем Чімс

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Знаменитий собака-мем Чимс (Болці), що став популярним під час пандемії COVID -19, помер у віці 12 років під час операції, пов'язаної з лікуванням онкології. Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram, передає УНН.

Сіба-іну любив чізбургери, і в нього навіть був мем-персонаж «Чімсбургер», оскільки його фотографія стала широко використовуваним мемом під час пандемії.

Цитата

«Він заснув у п'ятницю вранці під час своєї останньої операції з торакоцентезу (плевральна пункція – ред.). Спочатку ми хотіли організувати йому хіміотерапію або інше можливе лікування після цієї операції, але тепер уже пізно. Не сумуйте, будь ласка, згадайте радість, яку Балтці приніс світу. Сіба-іну з круглим усміхненим обличчям, що об'єднує вас і мене, він допоміг багатьом людям під час пандемії й багатьом із вас приніс багато радості, але тепер його місію виконано. Я вірю, що він вільно бігає по небу і їсть багато смачної їжі зі своїми новими друзями. Він завжди буде в моєму серці», - написала власниця.

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Публікація від Cheems_Balltze (@balltze)

Доповнення

Джек-рассел тер'єр став новою королівською собакою Британії.

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Публікація від Cheems_Balltze (@balltze)

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