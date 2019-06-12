В Гондурасе 34 человека погибли от лихорадки Денге в этом году

В общей сложности 34 человека умерли от лихорадки Денге в Гондурасе в этом году. Об этом во вторник сообщил начальник Департамента арбовируса при Министерстве здравоохранения страны Густаво Урбина.

Из 10390 случаев заболевания лихорадкой Денге, о которых сообщило Министерство здравоохранения, 6792 случая являются легкими и 3598 - тяжелыми.

По словам Г. Урбины, о летальных исходах болезни сообщалось в городах Атлантида, Кортес и Йоро на севере страны, Чолутека на юге, Оланчо на северо-востоке и Санта-Барбара на западе страны.

В 2018 году в Гондурасе были зафиксированы 9114 случаев заболевания лихорадкой Денге, а в 2017 году - 5217 случаев.



Як сообщал УНН, у украинки обнаружили лихорадку денге после путешествия на Бали.