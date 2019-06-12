У Гондурасі 34 людини загинули від лихоманки Денге в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В цілому 34 людини померли від лихоманки Денге в Гондурасі в цьому році. Про це під повідомив начальник Департаменту арбовіруси при Міністерстві охорони здоров'я країни Густаво Урбіна, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
В цілому 34 людини померли від лихоманки Денге в Гондурасі в цьому році. Про це у вівторок повідомив начальник Департаменту арбовіруса при Міністерстві охорони здоров'я країни Густаво Урбіна.
З 10390 випадків захворювання на лихоманку Денге, про які повідомило Міністерство охорони здоров'я, 6792 випадку є легкими і 3598 - важкими.
За словами Г. Урбіно, про летальні випадки хвороби повідомлялося в містах Атлантида, Кортес і Йоро на півночі країни, Чолутека на півдні, Оланчо на північному сході і Санта-Барбара на заході країни.
У 2018 році в Гондурасі були зафіксовані 9114 випадків захворювання на лихоманку Денге, а в 2017 році - 5217 випадків.
Як повідомляв УНН, у українки виявили лихоманку денге після подорожі на Балі .