У Гондурасі 34 людини загинули від лихоманки Денге в цьому році

КИЇВ. 12 червня. УНН. В цілому 34 людини померли від лихоманки Денге в Гондурасі в цьому році. Про це під повідомив начальник Департаменту арбовіруси при Міністерстві охорони здоров'я країни Густаво Урбіна, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.