В Гомель прилетел самолет Ил-76 армии рф, который мог доставить ракеты для комплексов С-400

Детали

Как отмечается, самолет Ил-76 вкс рф с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт "Гомель" 8 августа в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Отмечается, что это уже третий Ил-76 вкс рф, прилетевший в Гомель за последние три дня. После прилета самолета на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 вкс рф уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Вероятно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами вс рф.

Дополнение

5 августа, около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа “Беларускі Гаюн” сообщала, что на борту могла находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400.