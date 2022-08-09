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В Гомель прилетел самолет Ил-76 армии рф, который мог доставить ракеты для комплексов С-400

Киев • УНН

 • 244318 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. На белорусский аэродром Гомель прилетел российский транспортный самолет Ил-76, который мог доставить ракеты для зенитных комплексов С-300/400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Детали

Как отмечается, самолет Ил-76 вкс рф с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт "Гомель" 8 августа в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Отмечается, что это уже третий Ил-76 вкс рф, прилетевший в Гомель за последние три дня. После прилета самолета на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 вкс рф уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Вероятно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами вс рф.

Дополнение 

5 августа, около девяти вечера в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф, прилетевший из Пскова. Мониторинговая группа “Беларускі Гаюн” сообщала, что на борту могла находиться новая партия ракет для ЗРК С-300/400.

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