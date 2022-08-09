У Гомель прилетів літак Іл-76 армії рф, який міг доставити ракети для комплексів С-400

Деталі

Як зазначається, літак Іл-76 вкс рф з реєстраційним номером RA-78842 прибув в аеропорт "Гомель" 8 серпня в районі 15:30 і полетів в районі 18:05.

Наголошується, що це вже третій Іл-76 вкс рф, який прилетів до Гомеля за останні три дні. Після прильоту літака, на виїзді з міста по трасі М5 в напрямку перетину трас М5 і М8 було помічено рух двох тралів, кожен з яких перевозив по чотири ракети, імовірно під ЗРК С-300/С-400.

Маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли Іл-76 вкс рф вже привозив партію ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Імовірно, трали могли транспортувати ракети на аеродром в Зябрівці, який контролюється силами зс рф.

Доповнення

5 серпня, близько девʼятої вечора у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф, який прилетів із Пскова. Моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляла, що на борту могла перебувати нова партія ракет для ЗРК С-300/400.