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В главном соборе Германии молились за Украину

В главном соборе Германии молились за Украину

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - 1 января прозвучала молитва за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Посол лично поблагодарил председателя Совета Евангелической церкви Германии епископ Генриху Бедфорд-Штрому за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев.

"В первый день Нового года 2020 в главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - прозвучала молитва за мир в Украине: лично поблагодарил Председателя Совета Евангелической церкви Германии - епископу Генриху Бедфорд-Штрому - за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев", говорится в сообщении.

Напомним, Епифаний дал наставления украинском на счастливый новый год.

У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини @EKD - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва pic.twitter.com/tjyShq72Od

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 1, 2020

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