У головному соборі Німеччини молилися за Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom – 1 січня пролунала молитва за мир в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.
Посол особисто подякував голові Ради Євангелічної церкви Німеччини єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва.
"У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці Німеччини - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Епіфаній дав настанови українцям на щасливий новий рік.
У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини @EKD - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва pic.twitter.com/tjyShq72Od— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 1, 2020