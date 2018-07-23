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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38432 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102029 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124071 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131618 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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У главы НБУ появился новый заместитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. С 23 июля работать в должности заместителя главы НБУ и отвечать за платежные системы и денежное обращение будет Сергей Холод, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Сергей Холод с 23 июля 2018 года начал работу в должности заместителя главы Национального банка Украины. На этой должности он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в НБУ, на эту должность Сергея Холода назначил Совет Нацбанка 15 июня по представлению главы НБУ. Кандидатуру Сергея Холода в результате публичного и прозрачного отбора выбрала конкурсная комиссия в составе Правления НБУ. Он успешно прошел специальную проверку.

Заместитель главы входит в Правление НБУ, которое состоит из шести человек: главы Нацбанка, первого заместителя и четырех заместителей главы НБУ.

В НБУ рассказали, что вся профессиональная деятельность Сергея Холода связана с работой в украинской банковской системе. Он имеет 27-летний успешный опыт работы в банковской сфере, в том числе многолетний руководящий опыт на должностях заместителя главы и члена правления ряда украинских банков. Кроме того, Сергей Холод возглавлял направление развития информационных технологий в нескольких банках.

В 1991 — 2002 годах он работал в Национальном банке и был одним из руководителей проекта по созданию и развитию электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ.

У Сергея Холода два высших образования — экономическое (Киевский государственный экономический университет, специальность “Финансы и кредитˮ, квалификация — экономист) и техническое (Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, специальность “Авиационное радиоэлектронное оборудование”, квалификация — радиоинженер).

Напомним, совет НБУ назначил Екатерину Рожкову первым заместителем главы НБУ с 16 июня 2018 года.

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