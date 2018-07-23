У голови НБУ з'явився новий заступник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Із 23 липня працювати на посаді заступника голови НБУ та відповідати за платіжні системи та грошовий обіг буде Сергій Холод, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Сергій Холод з 23 липня 2018 року розпочав роботу на посаді заступника голови Національного банку України. На цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку “Платіжні системи та грошовий обіг”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили в НБУ, на цю посаду Сергія Холода призначила Рада Нацбанку 15 червня за поданням голови НБУ. Кандидатуру Сергія Холода у результаті публічного та прозорого відбору обрала конкурсна комісія у складі Правління НБУ. Він успішно пройшов спеціальну перевірку.
Заступник голови входить до Правління НБУ, яке складається з шести осіб: голови Нацбанку, першого заступника та чотирьох заступників голови НБУ.
У НБУ розповіли, що уся професійна діяльність Сергія Холода пов’язана з роботою в українській банківській системі. Він має 27-річний успішний досвід роботи в банківській сфері, у тому числі багаторічний керівний досвід на посадах заступника голови та члена правління низки українських банків. Крім того, Сергій Холод очолював напрям розвитку інформаційних технологій у кількох банках.
У 1991 — 2002 роках він працював у Національному банку та був одним з керівників проекту зі створення і розвитку електронної пошти і телекомунікаційної мережі системи електронних платежів НБУ.
Сергій Холод має дві вищі освіти — економічну (Київський державний економічний університет, спеціальність "Фінанси і кредитˮ, кваліфікація — економіст) та технічну (Київське вище військове авіаційне інженерне училище, спеціальність "Авіаційне радіоелектронне обладнанняˮ, кваліфікація — радіоінженер).
Нагадаємо, рада НБУ призначила Катерину Рожкову першим заступником голови НБУ з 16 червня 2018 року.