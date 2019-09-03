В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125947 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117313 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122686 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126778 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151838 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140754 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197801 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

Киев  •  УНН

 • 14380 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Трансформацию Вооруженных сил Украины должны завершить до конца 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник в интервью АрмияInform, передает УНН.

"Первый проект - это реформирование Генерального штаба ВСУ, второй - реорганизация Объединенного оперативного штаба в командование ОС, третий - реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект - это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект - инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой - логистическое обеспечение и седьмой - совершенствование законодательной и нормативной базы", - сообщил Колесник.

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По его словам, к 2020 году ВСУ перейдет на новую систему управления и подберет новый профессиональный личный состав в обновленные структуры.

Напомним, Зеленский уволил Муженко с военной службы.

Украинские Национальные Новости

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