В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

"Первый проект - это реформирование Генерального штаба ВСУ, второй - реорганизация Объединенного оперативного штаба в командование ОС, третий - реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект - это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект - инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой - логистическое обеспечение и седьмой - совершенствование законодательной и нормативной базы", - сообщил Колесник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министерство обороны будет гражданским - Загороднюк

По его словам, к 2020 году ВСУ перейдет на новую систему управления и подберет новый профессиональный личный состав в обновленные структуры.

Напомним, Зеленский уволил Муженко с военной службы.