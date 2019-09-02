Зеленський звільнив Муженка з військової служби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби в запас колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка. Про це йдеться у відповідному указі № 645/2019, розміщеному в понеділок на сайті президента, передає УНН.
“Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби у запас у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу”, — йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про призначення нового Генпрокурора України та звільнив Луценко.
Як повідомляв УНН, Зеленський 21 травня звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних Сил України.