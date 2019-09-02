Зеленский уволил Муженко с военной службы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном в понедельник на сайте президента, передает УНН.