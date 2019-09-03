У Генштабі заявили, що трансформацію ЗСУ мають завершити до кінця 2020 року

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Трансформацію Збройних сил України мають завершити до кінця 2020 року. Про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Ігор Колесник в інтерв'ю АрміяInform, передає УНН.

"Перший проект – це реформування Генерального штабу ЗСУ, другий – реорганізація Об’єднаного оперативного штабу в командування ОС, третій – реорганізація командувань видів як органів генерування, четвертий проект – це підбір та підготовка персоналу, який має посісти посади у нових органах управління. П’ятий проект – інфраструктурне забезпечення, створення системи управління та зв’язку, шостий – логістичне забезпечення і сьомий – удосконалення законодавчої та нормативної бази", - повідомив Колесник.

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За його словами, до 2020 року ЗСУ перейде на нову систему управління та підбере новий фаховий особовий склад в оновлені структури.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Муженка з військової служби.

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