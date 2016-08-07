В Генштабе опровергли заявления о скоплении техники в Крыму из-за деятельности украинских ДРГ

"Заявления, которые звучат, что причины противостояния, причины перекрытия пунктов пропуска со стороны российско-террористических войск для граждан, которые пересекают административную границу, что стало следствием действий якобы ДРГ украинской армии - провокация", - сообщил В.Селезнев.

Однако, по его словам, причина подобных действий российской стороны, до сих пор не установлена.

"В чем причина - нам точно не известно. По информации, которую мы получили от оперативных источников, в том числе от граждан, есть определенное скопление техники вблизи Джанкоя, Красноперекопска (Перекопск после переименования - ред.), Гвардейское. Но, учитывая тот факт, что Крымский полуостров очень милитаризован, очень большое количество вооружения, военной техники, личного состава - мы готовы к любым провокациям, которые могут возникнуть в связи с тем, что есть определенная критическая масса войск, накопленная... Но у нас на севере Херсонской области есть определенное количество сил и средств для того, чтобы адекватно реагировать на любые попытки, провокационные попытки российско-террористических войск "расшатать" ситуацию", - сообщил В.Селезнев.

Напомним, 7 августа около 7:00 утра российская оккупационная власть по неустановленным причинам приостановила осуществление пропускных операций граждан и транспортных средств на админгранице с Крымом.