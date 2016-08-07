У Генштабі спростували заяви про скупчення техніки у Криму через діяльність українських ДРГ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перекриття пунктів пропуску російською стороною на адміністративній межі Херсонської області з окупованим Кримом через діяльність нібито українських диверсійно-розвідувальних груп – провокаційні заяви, які не відповідають дійсності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов.
“Заяви, які лунають, що причини протистояння, причини перекриття пунктів пропуску з боку російсько-терористичних військ для громадян, які перетинають адміністративний кордон, що стало наслідком дій нібито ДРГ української армії — провокація”, — повідомив В.Селезньов.
Однак, за його словами, причина подібних дій російської сторони, досі не встановлена.
“У чому причина — нам достеменно не відомо. За інформацією, яку ми отримали від оперативних джерел, у тому числі від громадян, є певне скупчення техніки поблизу Джанкоя, Красноперекопська (Перекопськ після перейменування — ред.), Гвардійське. Але, враховуючи той факт, що Кримський півострів дуже мілітаризований, дуже велика кількість озброєння, військової техніки, особового складу — то ми готові до будь-яких провокацій, які можуть виникнути, у зв’язку з тим, що є певна критична маса військ, яка накопичена... Але у нас на північ Херсонської області є визначена кількість сил та засобів для того, щоби адекватно реагувати на будь-які спроби, провокаційні спроби російсько-терористичних військ „розхитати“ ситуацію”, — повідомив В.Селезньов.
Нагадаємо, 7 серпня близько 7 години ранку російська окупаційна влада із невстановлених причин призупинила здійснення пропускних операцій громадян та транспортних засобів на адмінмежі з Кримом.