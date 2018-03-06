В Генштабе уверены, что закон о реинтеграции Донбасса позволит вернуть и Крым

"По нашему убеждению, принятие его Верховной Радой Украины является необходимым и своевременным шагом. И мы убеждены в том, что с выполнением этого закона наше государство успешно решит вопрос как возвращение контроля не только над временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и вернет Крым", - подчеркнул он.

Ю.Бобров добавил, что в связи с выполнением закона о реинтеграции Донбасса всего предусмотрено внесение изменений в 78 нормативно-правовых актов.

К тому же, отметил офицер, для реализации закона Минобороны и Генштабом создано 8 рабочих групп, которые, в частности, будут заниматься вопросами применения ВСУ, материально-технического обеспечения и волонтерской деятельности, социальной защиты, статуса участника боевых действий, медобеспечения и реабилитации и тому подобное.

Как сообщал УНН, Генштаб уже разработал документы по началу работы Операции Объединенных сил на Донбассе.