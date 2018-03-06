В Генштабе уверены, что закон о реинтеграции Донбасса позволит вернуть и Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Имплементация закона о реинтеграции Донбасса позволит не только вернуть контроль над неподконтрольными районами Востока, но и вернуть Крым. Об этом сказал на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, передает корреспондент УНН.
"По нашему убеждению, принятие его Верховной Радой Украины является необходимым и своевременным шагом. И мы убеждены в том, что с выполнением этого закона наше государство успешно решит вопрос как возвращение контроля не только над временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и вернет Крым", - подчеркнул он.
Ю.Бобров добавил, что в связи с выполнением закона о реинтеграции Донбасса всего предусмотрено внесение изменений в 78 нормативно-правовых актов.
К тому же, отметил офицер, для реализации закона Минобороны и Генштабом создано 8 рабочих групп, которые, в частности, будут заниматься вопросами применения ВСУ, материально-технического обеспечения и волонтерской деятельности, социальной защиты, статуса участника боевых действий, медобеспечения и реабилитации и тому подобное.
Как сообщал УНН, Генштаб уже разработал документы по началу работы Операции Объединенных сил на Донбассе.