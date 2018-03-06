У Генштабі переконані, що закон про реінтеграцію Донбасу дозволить повернути і Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Імплементація закону про реінтеграцію Донбасу дозволить не лише повернути контроль над непідконтрольними районами Сходу, а й повернути Крим. Про це сьогодні сказав на брифінгу офіцер Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Юрій Бобров, передає кореспондент УНН.
“На наше переконання прийняття його Верховною Радою України є необхідним та своєчасним кроком. І ми переконані в тому, що з імплементацією цього закону наша держава успішно вирішить питання як повернення контролю не тільки над тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей, але й поверне Крим”, — наголосив він.
Ю.Бобров додав, що у зв’язку з імплементацією закону про реінтеграцію Донбасу всього передбачено внесення змін до 78 нормативно-правових актів.
До того ж, зазначив офіцер, для реалізації закону Міноборони та Генштабом створено 8 робочих груп, які, зокрема, займатимуться питаннями застосування ЗСУ, матеріально-технічного забезпечення та волонтерської діяльності, соціального захисту, статуса учасника бойових дій, медзабезпечення та реабілітації тощо.
Як повідомляв УНН, Генштаб вже розробив документи щодо початку роботи Операції Об'єднаних сил на Донбасі.