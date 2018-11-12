В футбольных мероприятиях ФФУ приняли участие тысячи украинских военных

Также, по данным Федерации, с начала года стартовало сразу несколько новых футбольных проектов, направленных на поддержку и содействие в прохождении реабилитации ветеранов и участников боевых действий на Донбассе.

“В частности, в 2018 году состоялся первый розыгрыш Открытого чемпионата Героев АТО. Всего в этих соревнованиях, которые проходили в пяти региональных зонах (Восток, Запад, Север, Юг, Центр) приняли участие около 1350 военнослужащих и правоохранителей, которые представляют все рода войск и правоохранительные структуры, базирующиеся в разных регионах страны”, — рассказали в ФФУ.

Кроме того, при содействии ФФУ победители первого Открытого чемпионата Героев АТО и их товарищи посетили матч национальной сборной Украины со сборной Чехии в рамках первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. А немного раньше, 9 мая этого года, 850 военнослужащих, проходящих службу в зоне ООС и Одесском гарнизоне, получили от ФФУ билеты на финал Кубка Украины, в котором встречались ФК “Динамо” Киев и ФК “Шахтер” Донецк, сообщили в Федерации.

Также в течение 2018 года около 40 раненых участников боевых действий, которые проходят лечение в Центральном клиническом госпитале МО Украины, получили от ФФУ приглашение на открытую тренировку главной команды страны.

“Кроме того, 14 октября главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко и игроки команды посетили раненых Героев в гарнизонном госпитале Министерства обороны Украины в Харькове накануне матча со сборной Чехии. Футболисты поздравили воинов с Днем защитника отечества, пригласили на матчи сборной и пожелали скорейшего выздоровления. Несколькими днями ранее, 11 октября, раненых Героев посетили в Центральном клиническом госпитале МО Украины тренеры и игроки молодежной сборной”, — рассказали в ФФУ.

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Более того, в мае этого года, при содействии Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадима Свириденко, Министерства обороны и Федерации футбола Украины был начат проект “Кубок Непокоренных”. В первом розыгрыше турнира, который состоялся на полях НТК им.В.Банникова, приняли участие восемь команд — всего 160 футболистов. Также в рамках проекта состоялся матч, в котором приняли участие ветераны АТО-игроки национальной сборной среди ампутантов, рассказали в Федерации.

Особыми в футбольных соревнованиях с участием ветеранов, действующих и будущих защитников Украины являются турниры, которые происходят в честь погибших Героев Украины. Так, 31 мая на поле Военного института телекоммуникаций и информатизации состоялся турнир по мини-футболу памяти погибшего 9 февраля 2015 года во время выполнения боевого задания полковника Игоря Павлова, награжденного Орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). В турнире приняли участие 60 футболистов защитников Украины.

Кроме того, в сентябре в Военном лицее им.И.Богуна состоялся первый розыгрыш турнира памяти Героя Украины Андрея Кызыла, который является выпускником и гордостью лицея. Кызыл стал командиром роты в 21 год и был признан лучшим командиром роты в секторе “М”. Соревнования среди юных собратьев Кызыла в его честь были инициативой начальника лицея и Героя Украины Игоря Гордийчука и проводились при поддержке ФФУ.

В Федерации также напомнили, что около 180 защитников Украины из шести частей десантно-штурмовых войск приняли участие в соревнованиях в честь воинов-десантников, погибших в зоне боевых действий. Матчи турнира состоялись 19-20 июля в Краматорске, освобождаемого и защищали от агрессора в апреле-июля 2014 года именно бойцы-десантники. В поединке открытии турнира приняли участие игроки национальной сборной Украины среди ветеранов.

Как писал УНН, накануне ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнира “Кубка Непобежденных”.

Также напомним, что в этом году, в Открытом чемпионате Украины Героев АТО сыграла 41 команда и сотни бойцов.