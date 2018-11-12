Оголошена дата проведення церемонії “Футбольні зірки України-2018”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На НСК "Олімпійський" 4 грудня відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців проекту “Футбольні зірки України-2018”. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
“Традиційно під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій. Зокрема, стануть відомі найкращий футболіст, найкраща футболістка, найкращий тренер чоловічої команди, найкращий тренер жіночої команди, найкращий молодий гравець, найкраща молода футболістка, найкращий гравець у футзал, найкращий гравець у пляжний футбол, найкращий арбітр, найкраща дитяча академія тощо”, — поінформували у ФФУ.
Окрім того, за даними Федерації, у рамках заходу буде визначена символічна збірна найкращих 11 гравців України.
“Також на церемонії буде вручено спеціальні відзнаки за найбільш успішні футбольні проекти 2018 року”, — розповіли у ФФУ, додавши, що “Футбольні зірки України-2018” є спільним проектом ФФУ та Асоціації футболістів-професіоналів України.