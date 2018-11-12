Объявлена ​​дата проведения церемонии "Футбольные звезды Украины-2018"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106807 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113671 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145545 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136962 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171932 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Объявлена ​​дата проведения церемонии "Футбольные звезды Украины-2018"

Объявлена ​​дата проведения церемонии "Футбольные звезды Украины-2018"

Киев  •  УНН

 • 7805 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На НСК "Олимпийский" 4 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей проекта "Футбольные звезды Украины-2018". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

“Традиционно во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. В частности, станут известны лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер мужской команды, лучший тренер женской команды, лучший молодой игрок, лучшая молодая футболистка, лучший игрок в футзал, лучший игрок в пляжный футбол, лучший арбитр, лучшая детская академия и т.д.”, — проинформировали в ФФУ.

Кроме того, по данным Федерации, в рамках мероприятия будет определена символическая сборная лучших 11 игроков Украины.

“Также на церемонии будут вручены специальные награды за наиболее успешные футбольные проекты 2018 года”, — рассказали в ФФУ, добавив, что “Футбольные звезды Украины-2018” является совместным проектом ФФУ и Ассоциации футболистов-профессионалов Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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