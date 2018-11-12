Объявлена дата проведения церемонии "Футбольные звезды Украины-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На НСК "Олимпийский" 4 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей проекта "Футбольные звезды Украины-2018". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
“Традиционно во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. В частности, станут известны лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер мужской команды, лучший тренер женской команды, лучший молодой игрок, лучшая молодая футболистка, лучший игрок в футзал, лучший игрок в пляжный футбол, лучший арбитр, лучшая детская академия и т.д.”, — проинформировали в ФФУ.
Кроме того, по данным Федерации, в рамках мероприятия будет определена символическая сборная лучших 11 игроков Украины.
“Также на церемонии будут вручены специальные награды за наиболее успешные футбольные проекты 2018 года”, — рассказали в ФФУ, добавив, что “Футбольные звезды Украины-2018” является совместным проектом ФФУ и Ассоциации футболистов-профессионалов Украины.