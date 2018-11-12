У футбольних заходах ФФУ взяли участь тисячі українських військових

Також, за даними Федерації, з початку року стартувало одразу кілька нових футбольних проектів, спрямованих на підтримку та сприяння в проходженні реабілітації ветеранів та учасників бойових дій на Донбасі.

“Зокрема, в 2018 році відбувся перший розіграш Відкритого чемпіонату Героїв АТО. Загалом у цих змаганнях, які проходили у п’яти регіональних зонах (Схід, Захід, Північ, Південь, Центр) взяли участь близько 1350 військовослужбовців та правоохоронців, які представляють усі роди військ та правоохоронні структури, що базуються в різних регіонах країни”, — розповіли у ФФУ.

Крім того, за сприяння ФФУ, переможці першого Відкритого чемпіонату Героїв АТО та їхні побратими відвідали матч національної збірної України зі збірною Чехії в рамках першого розіграшу Ліги націй УЄФА. А дещо раніше, 9 травня цього року, 850 військовослужбовців, які проходять службу в зоні ООС та Одеському гарнізоні, отримали від ФФУ квитки на фінал Кубку України, у якому зустрічалися ФК “Динамо” Київ та ФК “Шахтар” Донецьк, поінформували у Федерації.

Також протягом 2018 року близько 40 поранених учасників бойових дій, які проходять лікування в Центральному клінічному госпіталі МО України, отримали від ФФУ запрошення на відкрите тренування головної команди країни.

“Окрім того, 14 жовтня головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та гравці команди відвідали поранених Героїв в гарнізонному госпіталі Міністерства оборони України в Харкові напередодні матчу зі збірною Чехії. Футболісти привітали воїнів із Днем захисника вітчизни, запросили на матчі збірної та побажали якнайшвидшого одужання. Кількома днями раніше, 11 жовтня, поранених Героїв відвідали у Центральному клінічному госпіталі МО України тренери та гравці молодіжної збірної”, — розповіли у ФФУ.

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Більше того, у травні цього року, за сприяння Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденка, Міністерства оборони та Федерації футболу України було започатковано проект “Кубок Нескорених”. У першому розіграші турніру, який відбувся на полях НТК ім.В.Баннікова, взяли участь вісім команд — загалом 160 футболістів. Також у рамках проекту відбувся матч, у якому взяли участь ветерани АТО-гравці національної збірної серед ампутантів, розповіли у Федерації.

Особливими у футбольних змаганнях за участі ветеранів, чинних та майбутніх захисників України є турніри, які відбуваються на честь полеглих Героїв України. Так, 31 травня на полі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації відбувся турнір з міні-футболу пам’яті загиблого 9 лютого 2015 року під час виконання бойового завдання полковника Ігоря Павлова, нагородженого Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно). У турнірі взяли участь 60 футболістів-захисників України.

Крім того, у вересні у Військовому ліцеї ім.І.Богуна відбувся перший розіграш Турніру пам’яті Героя України Андрія Кизила, який є випускником та гордістю ліцею. Кизило став командиром роти у 21 рік та був визнаний найкращим командиром роти у секторі “М”. Змагання серед юних побратимів Кизила на його честь були ініціативою начальника ліцею і Героя України Ігоря Гордійчука і проводилися за підтримки ФФУ.

У Федерації також нагадали, що близько 180 захисників України із шести частин десантно-штурмових військ узяли участь у змаганнях на честь воїнів-десантників, які загинули в зоні бойових дій. Матчі турніру відбулися 19-20 липня в Краматорську, який звільняли та захищали від агресора у квітні-липні 2014 року саме бійці-десантники. У поєдинку-відкритті турніру взяли участь гравці національної збірної України серед ветеранів.

Як писав УНН, напередодні, ФФУ та Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри “Кубку Нескорених”.

Також нагадаємо, що цього річ, у Відкритому чемпіонаті України Героїв АТО зіграла 41 команда і сотні бійців.