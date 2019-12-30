В ФСБ заявили о задержании двух украинцев на админчерте с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ФСБ России заявили о задержании двух украинцев, которых обвиняют в попытке оставить аннексированный Крым в обход российских пунктов пропуска, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Российские силовики задержали мужчин в темное время суток, говорится в сообщении со ссылкой на опубликованную близким к оккупационной власти Крыма изданием информацию ФСБ РФ.
Также указано, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
В ФСБ не называют имен задержанных мужчин, а также дату задержания. Их публичных комментариев нет.
Напомним, из-за задержания в оккупированном Крыму симферопольца Дениса Кашука открыто производство.